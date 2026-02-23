Воробьев поздравил с Днем защитника Отечества бойцов 45-й отдельной бригады

Военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады получили поздравления с Днем защитника Отечества от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава региона пожелал бойцам всего наилучшего и отметил, что жители Подмосковья и вся страна гордятся ими, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Я хочу поздравить вас, товарищи офицеры, личный состав с Днем защитника Отечества, и в вашем лице всех ребят, которые несут службу в разных местах. Всегда приятно встречаться с людьми мужественными, скромными. Мы понимаем всю сложность работы инженерных войск, тем более в 21 веке. Ведь в военной службе особенно важно приобретать навыки, использовать новые технологии. В разных уголках Московской области дислоцируются легендарные подразделения. Все ребята, а в одном из них у нас есть и девушки, очень достойно проявляют себя, в том числе в рамках специальной военной операции. Мы же, в свою очередь, отвечаем за то, что происходит в гражданской жизни. И наша задача — заботиться о том, чтобы в ваших домах было тепло, чтобы двор был чистый, чтобы дети получали должные знания. Сейчас особенно важно чувствовать ваши запросы, учитывать ваше мнение. Мы гордимся нашими ребятами — и в Балашихе, и в Наро-Фоминске, и в Пушкине, и в Щелкове, и в Коломне, и в Одинцове. Отдельно хочу сказать слова благодарности командирам. Ведь от них зависит очень многое. Можете рассчитывать на нашу поддержку. Наша общая задача — сделать все, чтобы обеспечить безопасность, независимость нашей страны», — сказал Воробьев.

О бригаде

В 2024 году это воинское формирование отметило 80-летие. В период Великой Отечественной войны оно было удостоено четырех орденов — Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды, а за взятие Берлина получило почетное наименование «Берлинская». Множество бойцов получили высокие награды, а девять человек стали Героями Советского Союза.

С самого начала специальной военной операции военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады участвуют в ней. За прошедший период более тысячи ее представителей получили государственные награды. Также в текущем году президентским указом бригаде был вручен орден Суворова.

В 2026-м инженерные войска страны празднуют 325 лет со дня создания. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил расположение части в Нахабино (городской округ Красногорск), чтобы поздравить личный состав с Днем защитника Отечества.

Задачи 45-й бригады на СВО

Военнослужащие 45-й гвардейской инженерной бригады, действуя в зоне специальной военной операции, эффективно решают широкий спектр задач. Их деятельность включает проведение инженерной разведки, работы по разминированию, в том числе на новых участках, оборудование позиций, строительство мостовых переходов и фортификационных сооружений.

Также бойцы участвуют в восстановлении поврежденной инфраструктуры и помогают в ликвидации последствий различных чрезвычайных происшествий.

Воробьеву во время визита продемонстрировали специальную технику, применяемую в зоне СВО. Среди образцов — защищенные бронированные машины для безопасной перевозки личного состава, инженерная машина разграждения ИМР-3М, способная работать в условиях разрушений и радиационного заражения (она также используется при ЧС), и тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 грузоподъемностью до 60 тонн для наведения переправ. Кроме того, были показаны роботизированный комплекс разминирования «Уран-6», гусеничный комплекс МТ-10 с тралом «Сталкер» для очистки территорий, беспилотные летательные аппараты и современные средства маскировки.

О бойцах

Губернатор провел беседу с личным составом инженерной бригады и выразил военнослужащим признательность за их службу и выполнение ответственных задач.

В 2022 году, в период частичной мобилизации, боец Артем отправился участвовать в специальной военной операции. При выполнении поставленной боевой задачи он был ранен. Пройдя необходимый курс лечения в военном госпитале, он принял решение остаться в армии и заключил контракт на дальнейшую службу.

«Меня распределили в часть, где сейчас я служу, на должность старшего сапера. Дальше стал командиром отделения, но примерно через полтора года после мобилизации получил ранение. Пока лежал в госпитале, было время все обдумать. И я решил, что хочу подписать контракт. Прошел офицерские курсы, получил звание лейтенанта и был назначен на должность заместителя командира инженерно-саперной роты инженерно-саперного батальона», — рассказал Артем.

