Воробьев поздравил росгвардейцев с годовщиной создания регионального управления

Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт. Андрей Воробьев Губернатор Московской области

Воробьев добавил, что мужество, профессионализм, способность эффективно работать в команде дают возможность сотрудникам Росгвардии успешно охранять общественный порядок, в том числе во время значимых мероприятий, проводимых на федеральном и региональном уровнях. Губернатор поблагодарил росгвардейцев за самоотдачу при обеспечении контроля за оборотом оружия, борьбе с преступностью и защите важных объектов соцсферы и экономики Подмосковья.

«Слова особой благодарности — нашим ребятам, которые несут службу на передовой, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции. Мы верим в вас и ждем!» — добавил Воробьев.

Губернатор пожелал всем сотрудникам Главного управления Росгвардии по региону и ветеранам благополучия, здоровья, уверенности в своих силах и крепости духа. Воробьев также пожелал, чтобы рядом с ними всегда были надежные товарищи, а дома ждали любящие и родные люди.