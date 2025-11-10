Воробьев поздравил личный состав ГУ МВД Подмосковья с профессиональным праздником

«Хочу поздравить сотрудников полиции, наше Главное управление внутренних дел, весь личный состав — тридцать тысяч человек. От участкового и всех, кто обеспечивает безопасность на дорогах, в миграционной сфере, во всем том важном, что происходит в жизни Подмосковья и нашей страны. Управление выполняет и особые задачи, о которых мы говорим не много, но точно знаем, что личный состав делает это самоотверженно и добросовестно, верные присяге и своему делу. Хочу еще поздравить и ветеранов полиции, всех кто долгие годы служил, знает специфику работы и выполнял свои полномочия достойно», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона.

Глава региона поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, а также пожелал успехов и поблагодарил за вовлеченность в жизнь Подмосковья.

День сотрудника МВД в России отмечается 10 ноября. Он был установлен в 2011 году и стал символом признания значимости работы всех сотрудников министерства внутренних дел, включая полицию, охрану порядка, криминалистику и другие службы. В этот день проходят торжественные мероприятия, награждения, а также различные акции, посвященные профессиональному празднику.

