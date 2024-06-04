Воробьев поздравил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» с 82-летием

В корпорации работают более 3,4 тыс. человек. Еще во времена ВОВ на предприятии, предшествующем «Тактическому ракетному вооружению», создавали оборудование для фронтовой авиации, а в 1950-х здесь выпускали первые управляемые ракеты класса «воздух-воздух». Глава региона поблагодарил весь коллектив — работников, ученых, технологов, молодых специалистов и ветеранов.

«Предприятие, на котором мы сегодня находимся, всегда считалось легендарным. Сейчас те угрозы, те вызовы, которые стоят перед нашей страной, без вашего участия мы бы точно не смогли решить. Поэтому в вашем лице я хочу поблагодарить всех работников, которые сегодня на предприятиях Московской области добросовестно, профессионально, весьма напряженно делают свое дело», — сказал Воробьев

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Стратегическое предприятие

«Тактическое ракетное вооружение» — один из самых крупных оборонно-промышленных холдингов в стране. В него входят более 50 предприятий по всей России, в том числе в подмосковных округах Дубна, Реутов, Химки и Лыткарино. Всего в корпорации трудятся более 67 тыс. человек.

Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Герой РФ Борис Обносов отметил, что многие молодые специалисты уже стали зрелыми профессионалами, которые помогают делать востребованное сегодня оружие. Деятельность корпорации приближает мир в России.

«Вчера нам исполнилось 82 года. Из них — 22 года являемся головным предприятиям в нашей корпорации. И за эти годы мы серьезно укрепились. Это стало возможным благодаря сплоченному труду ветеранов, а также молодежи, которая пришла к нам за последние 20 лет», — заявил Обносов.

Подготовка кадров

Головное предприятие активно готовит рабочие и инженерные кадры. У Корпорации налажено сотрудничество с профессиональными колледжами и училищами Королева, ведущими вузами страны, в том числе с Технологическим университетом им. А. А. Леонова.

Особое внимание уделяется профессиональному развитию и социальной поддержке сотрудников. Специалисты могут воспользоваться «Социальной ипотекой» или программой строительства жилья.

Награды

В процессе торжественного мероприятия сотрудникам вручили награды. Восемь человек удостоены орденов «За заслуги перед Московской областью» III степени. Одним из таких выдающихся специалистов стала начальник отдела договорных отношений и ценообразования опытно-конструкторского бюро Лидия Калинина. Она работает на предприятии 25 лет.

«Очень рада за наше предприятие, которое растет, становится сильнее. Но важно, чтобы молодежь, которая сюда приходит, находила здесь свое основное место в жизни. Потому что умные, молодые специалисты с новыми идеями и возможностями должны и дальше преображать предприятие», — поделилась Калинина.

Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» получили маляр 4 разряда Светлана Сапина, ведущий инженер-электроник Анатолий Фролов и начальник центра наземных испытаний Сергей Демьянц.