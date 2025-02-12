Воробьев поучаствовал в семинаре для членов регионального правительства в Сбере

В подмосковной Истре в университете Сбера состоялся семинар для членов регионального правительства, в котором поучаствовал губернатор региона Андрей Воробьев. В рамках мероприятия эксперты поделились идеями, опытом и применением передовых технологий, а также умными управленческими решениями, включая теоретическую часть и практические кейсы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Хочу поблагодарить всю команду Сбера за вовлеченность в нашу работу. Очень приятно, что мы имеем возможность регулярно здесь собираться, узнавать много важного. Понимаем, какая это большая, сложная система — Московская область, управлять которой нам доверили жители. Каждый населенный пункт, школа, больница или водоканал — все это требует внимания, нуждается в грамотном управлении», — сказал Воробьев во время открытия семинара.

На семинаре выступили ведущие эксперты в различных областях. Владимир Соловьев, заведующий лабораторией человекоцентричности и лидерских практик ВШЭ, поделился знаниями о мотивации и достижении целей в рамках трансформационных проектов. Практическому применению передовых технологий было посвящено выступление Александра Крайнова, директора по развитию ИИ в «Яндексе».

Фото - © Александра Степанова

Трансформация

Значительную часть мероприятия заняли вопросы трансформации. Среди спикеров также были профессор биологического факультета МГУ, нейрофизиолог Вячеслав Дубынин и Денис Андреев — руководитель Школы Олега Андреева, известный своими разработками в области скорочтения.

В настоящее время в Московской области происходит масштабная цифровая трансформация государственных услуг. Искусственный интеллект уже успешно обрабатывает 260 разных типов документов, а к концу года это число планируют увеличить до 1600. Такая автоматизация позволит освободить 340 государственных служащих от монотонной работы и направить их усилия на решение более важных задач.

Регион активно внедряет электронный формат услуг и проактивный подход к их оказанию. Значительным достижением стало внедрение семи цифровых ассистентов, включая роботов Светлану и Женю, которые заменили работу 900 сотрудников в различных сферах — от здравоохранения и ЖКХ до транспорта и многофункциональных центров. Автоматизированные системы теперь эффективно помогают проводить проверку документов при оказании государственных услуг.

Системы видеонаблюдения региона, включающие 78 тысяч камер, интегрированы с ИИ-технологиями для контроля различных городских процессов. Искусственный интеллект помогает выявлять нарушения в сфере уличной торговли, отслеживать санитарное состояние придомовых территорий и координировать движение общественного транспорта.

«Трансформация — это не дань моде. Понимаем, что сегодня необходимо использовать все самое эффективное. Часто слышим об искусственном интеллекте, который помогает в решении очень многих вопросов. Цифровизация, автоматизация и ИИ все больше входят в нашу жизнь. Мы очень благодарны команде правительства за возможность экспериментировать, внедрять в управление то, что удобно человеку. Ну, а мы можем лучше видеть проблемы и своевременно на них реагировать», — отметил губернатор.

Фото - © Александра Степанова

О планах

Развитие технологий искусственного интеллекта не стоит на месте. В ближайшей перспективе планируется внедрение генеративных моделей, которые возьмут на себя функцию автоматизированной обработки и подготовки ответов на запросы граждан, заключил губернатор.