Воробьев: постараемся сделать Черноголовку еще лучше и красивее

Город Черноголовка — очень красивый, но важно постараться сделать его еще лучше, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

«Мы сейчас сделаем два парка. Центральный парк благоустроим и все, что касается пруда тоже благоустроим. И амфитеатр будет, и концерты, и сам парк», — рассказал губернатор региона жителям Черноголовки.

Местные жители попросили у главы Московской области построить церковь, потому что в городе очень много верующих, а церкви нет.

Андрей Воробьев поблагодарил жителей за обратную связь и сказал, что церковь для жителей построят.