Воробьев: постараемся сделать Черноголовку еще лучше и красивее
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Город Черноголовка — очень красивый, но важно постараться сделать его еще лучше, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы сейчас сделаем два парка. Центральный парк благоустроим и все, что касается пруда тоже благоустроим. И амфитеатр будет, и концерты, и сам парк», — рассказал губернатор региона жителям Черноголовки.
Местные жители попросили у главы Московской области построить церковь, потому что в городе очень много верующих, а церкви нет.
Андрей Воробьев поблагодарил жителей за обратную связь и сказал, что церковь для жителей построят.