Воробьев посетил маленького Абрама в Московском областном хосписе
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одного из юных пациентов Московского областного хосписа - Абрама.
«Абрам и его мама приехали в наш областной хоспис из Королева», - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Мальчик хочет стать врачом, чтобы вылечить всех больных детей.
Губернатор Московской области отметил, что для того, чтобы стать врачом, необходимо знать биологию и химию.
Андрей Воробьев пожелал маленькому Абраму удачи и достижения своей цели.