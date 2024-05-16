Воробьев посетил маленького Абрама в Московском областном хосписе

сегодня в 16:58

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одного из юных пациентов Московского областного хосписа - Абрама.

«Абрам и его мама приехали в наш областной хоспис из Королева», - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.

Мальчик хочет стать врачом, чтобы вылечить всех больных детей.

Губернатор Московской области отметил, что для того, чтобы стать врачом, необходимо знать биологию и химию.

Андрей Воробьев пожелал маленькому Абраму удачи и достижения своей цели.