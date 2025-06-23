Воробьев поручил поддерживать состояние подмосковных парков на высоком уровне

На совещании с руководством региона губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов и директоров парков проследить, чтобы места отдыха соответствовали стандартам.

«В летний сезон, в пору, когда парки особенно востребованы, я обращаю внимание на их состояние и функционирование. Я попрошу директоров парков и глав (муниципалитетов — ред.) уделить внимание, чтобы все соответствовало высоким стандартам», — сказал губернатор на совещании.

Ранее Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.