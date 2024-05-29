Воробьев: порталом Госуслуг пользуются 115 млн человек

Порталом Госуслуг сегодня пользуется 115 млн. человек - абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на Госуслугах можно с 14 лет. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», - сказал Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

По словам главы региона, также и электронное голосование, которое состоялось ранее, стало удобным для миллионов граждан, особенно молодых.

«Мы видим это по высокому участию молодежи в выборах. Важно отметить проактивную выплату среди социальных пособий и все, что связано с помощью людям, и во время Covid, и сейчас, когда выплата приходит автоматически без ненужной волокиты, заявлений и справок», - добавил губернатор.