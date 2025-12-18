Воробьев поприветствовал гостей губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл церемонию вручения ежегодной премии «Мы рядом. Доброе дело». Глава региона поприветствовал всех гостей, в том числе бойцов СВО и их семьи.

Воробьев напомнил, что все граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны. В последнее время номинанты премии все чаще связаны с тем, что нужно бойцам на передовой, их семьям, тем людям, которые находятся в зоне боевых действий.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья, <…> и те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.

В этом году премия присуждается в трех номинациях: «Доброе дело», «Герои на службе», «Герои в тылу». В конкурсе могут участвовать граждане России, достигшие 18-летия, проживающие на территории Московской области.

