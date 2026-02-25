Воробьев поприветствовал делегацию ЯНАО во главе с Артюховым в Подмосковье

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В рамках встречи гостям представили ИИ-проекты Московской области. Кроме того, их познакомят с сервисами в области строительства, расскажут о трансформации ЖКХ.

«Мы рады приветствовать вашу большую, дружную, профессиональную команду. Всегда вызывают уважение люди, которые ищут что-то новое. Мы постарались подготовить программу так, чтобы каждому было интересно, было о чем задуматься. С удовольствием будем перенимать ваши наработки, опыт и обязательно приедем с ответным визитом», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что эффективность и рачительное отношение к ресурсам сегодня так же важны, как и своевременное оказание услуг — от уборки снега до строительства школ и парков. Он напомнил, что ориентиром в этой работе служат указы президента. По словам губернатора, в таком крупном субъекте, как Московская область с населением 9,1 млн человек, стоит задача максимально автоматизировать процессы в сферах безопасности дорожного движения, благоустройства и модернизации ЖКХ. Ключевым инструментом здесь становятся цифровые технологии и искусственный интеллект, и уже в этом году регион реализует 67 проектов с использованием ИИ.

