Воробьев показал делегации из ОАЭ новый Образовательный центр Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с министром просвещения России Сергеем Кравцовым провел с заместителем председателя Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Ее Высочество шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян встречу, где обсудили в том числе систему образования и воспитания, после чего все вместе посетили новый Образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Новый Образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак начал работать на базе гимназии имени Е. М. Примакова. Глава региона познакомил делегацию из ОАЭ с центром и заявил, что регион давно связан с арабскими странами тесным сотрудничеством, в том числе в сфере образования.

«Два года назад мы открыли в Абу-Даби Русскую школу — филиал гимназии Примакова. Это единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца. Сейчас там уже учатся более 350 ребят. Этот новый центр, который не так давно открывали президенты наших государств, — еще один шаг в развитии партнерства, чтобы у российских и арабских детей было больше возможностей. Мы сможем делиться лучшими образовательными практиками и методиками. Педагоги центра вместе с коллегами из ОАЭ уже приступили к созданию учебника арабского языка для ребят, которые хотят его изучать у нас, в России. И в дальнейшем рассчитываем, что наши отношения будут иметь еще больше точек соприкосновения», — заявил Воробьев.

Кравцов отметил, что Россия ценит сотрудничество со странами из ОАЭ, у которых есть богатый опыт в сфере образования. У Москвы тоже есть серьезные накопления опыта в этой сфере, которыми хочется поделиться с другими государствами. Министр просвещения подчеркнул, что наша страна считает важным налаживать не только экономические отношения с арабскими странами, но и знакомить молодое поколение с культурами обеих стран, чтобы закреплять сотрудничество и в сфере образования.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Ее Высочество отметила, что в ОАЭ ценят российскую поддержку в направлении развития национальной системы образования. Во встрече также участвовали министр просвещения ОАЭ Сара Аль-Амири, генсекретарь Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Хаджир Аль-Зехли и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

Новый образовательный центр в Подмосковье 21 октября открыли президент России Владимир Путин и глава ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Центру присвоили имя шейхи Фатимы бинт Мубарак, матери президента ОАЭ. В образовательном учреждении разрабатывают и преподают программу по изучению арабского языка, направленную не только на детей, но и на педагогов. В настоящее время в центре учатся около 50 детей в возрасте от 11 до 17 лет. В будущем там планируют проводить в том числе стажировки и международные мероприятия.

Глава Подмосковья вместе с министром просвещения провел для делегации из ОАЭ экскурсию по гимназии имени Е.М. Примакова, на базе которой работает новый центр. Все вместе они посетили урок по арабскому языку. Кравцов подробно рассказал иностранным гостям о том, как школьники учат культуру их страны, а также о том, как они готовятся к участию в олимпиадах.

Кравцов отметил, что образовательный центр стал первым организатором межрегиональной школьной олимпиады по арабскому языку. В ней уже поучаствовали почти 7 тысяч детей из 35 российских регионов. Отдельно он остановился на вопросах формирования духовно-нравственных ценностей, а также подробно рассказал о детском отдыхе, оздоровлении и их внеурочной работе. Россия готова делиться с ОАЭ всеми наработками, которые касаются системы образования, подчеркнул Кравцов.

Воробьев совместно с Кравцовым показал гостям из ОАЭ учительский кампус в гимназии, а также продемонстрировал всю необходимую для обучающего процесса инфраструктуру.

Директор Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин подробно рассказал о механизмах формирования единого исторического пространства и организации мультимедийных исторических выставок. Исполняющий обязанности директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Александр Молотков посвятил иностранную делегацию в подробности цифровизации в системе образования. Директор гимназии имени Е.М. Примакова Майя Майсурадзе уделила внимание подготовке школьников к международным олимпиадам.