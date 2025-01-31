Воробьев: подмосковный арбитраж одним из первых в РФ начал использовать ИИ

На расширенном заседании президиума Арбитражного суда Подмосковья обсудили внедрение передовых технологий — искусственного интеллекта (ИИ). В мероприятии принял участие губернатор региона Андрей Воробьев, об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«В арбитражных судах работают люди, не боящиеся внедрять все, что касается искусственного интеллекта и цифры. Как мы знаем, чтобы стать судьей или получить профессиональное юридическое образование, нужно приложить много сил, интеллекта, знаний. И печально, когда человек заканчивает академию или университет, а затем ему приходится перекладывать бумажки. Сегодня, в ХХI веке, для этого есть современные методы — „цифра“ и искусственный интеллект. Поэтому мы с удовольствием будем делиться нашими наработками. Видим большую нагрузку на сотрудников и в системе МВД, и в прокуратуре, и в судах. А если применять технологии, искусственный интеллект, то это будет очень полезно», — сказал Воробьев.

Помимо технологических новшеств, участники совещания рассмотрели результаты деятельности суда и наметили приоритетные направления развития. Подмосковный арбитраж стал одним из первых в стране, где тестируются возможности ИИ в юридической практике.

В 2024 году наблюдался значительный рост электронного документооборота в судебной системе региона. По информации председателя Арбитражного суда Московской области Андрея Соловьева, более 50% из 117 тысяч поданных исковых заявлений было оформлено через цифровую платформу «Мой арбитр». Общий прирост обращений составил 6,3% по сравнению с предыдущим годом.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул лидирующую позицию арбитражных судов в процессе цифровой трансформации судопроизводства. В ходе анализа результатов деятельности были сформулированы приоритетные направления развития. Ключевой акцент сделан на расширении электронного правосудия и внедрении инновационных сервисов с применением технологий искусственного интеллекта.

Цифровизация судов

В тестовом режиме начала функционировать инновационная разработка, внедренная Московским областным арбитражным судом — система автоматической подготовки судебных приказов с применением ИИ. Несмотря на экспериментальный характер, технология уже демонстрирует высокую результативность. Программный комплекс оснащен функцией компьютерного зрения, позволяющей извлекать ключевую информацию из заявлений и автоматически формировать проекты приказов, а также проверять корректность расчетов. Благодаря этой инновации значительно снижается нагрузка на аппарат суда, минимизируется количество рутинных операций при оформлении документации.

В минувшем году существенно сократились расходы бюджета и трудозатраты аппарата суда благодаря запуску нового цифрового сервиса «Электронные заказные письма». Эта инновационная система, внедренная при поддержке Главного управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области и лично Воробьева, позволила перевести документооборот из бумажного в электронный формат. Статистика демонстрирует впечатляющие результаты: из общего количества корреспонденции в 705 554 письма более половины (51%) было отправлено через новую электронную систему. Теперь отправка как простых, так и заказных почтовых отправлений осуществляется в цифровом формате, что значительно оптимизирует рабочие процессы.

Соловьев отметил, что благодаря использованию личных кабинетов на портале «Госуслуги» значительно сократилось время информирования участников судебных процессов. На этот современный способ уведомления приходится 14% от общего объема корреспонденции, что позволяет оперативно сообщать гражданам о датах и локациях проведения слушаний.