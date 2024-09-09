Воробьев: Подмосковье приближает победу на СВО поставкой систем РЭБ и FPV-дронов

Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подмосковье оказывает всю необходимую помощь военнослужащим с целью приблизить ВС РФ к полному достижению целей специальной военной операции на Украине. Власти регулярно покупают и поставляют на СВО ту технику, на которую поступает запрос от военных. Это современные мотовездеходы, УАЗики: «Пикап», «Патриот», «Буханка», а также надувные лодки с мотором, антидроновые ружья. Системы РЭБ, подавляющие GPS, FPV-дроны вместе с виртуальными очками, пультом, джойстиком и наземной станцией управления.

«Это именно то, что просят от нас командиры, ребята с передовой. Это конкретная техника, которой они умеют пользоваться, хорошо с ней взаимодействуют. Это не просто отдельно взятый FPV-дрон, а целые комплексы, которые дополняют друг друга. И сегодня они работают весьма эффективно. Запрос на них, безусловно, существует, и мы со своей стороны стараемся его удовлетворить. От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.

Всю вышеперечисленную технику представили в едином центре отбора бойцов на службу по контракту в Балашихе. На месте будущие бойцы могут осмотреть высокотехнологичные квадрокоптеры, в число которых входит «Мавик». Этот беспилотник позволяет сбросить боеприпас на вражескую цель с ювелирной точностью. А «Матрис» может подниматься ввысь далеко от линии соприкосновения и четко корректировать оттуда огонь артиллерии.