Воробьев: почти 200 парков Подмосковья должны отвечать всем требованиям к 1 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 22 лесопарка и почти 200 парков региона должны отвечать всем необходимым требованиям уже к майским праздникам. К этому времени все работы по благоустройство нужно завершить, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев рассказал, что в марте специалисты обследовали парки после зимы. Традиционно есть детали, которые требуют внимания. Речь идет о лавочках, освещении, беговых дорожках, садовой мебели, состоянии детских и спортивных площадок. В некоторых местах нужно убрать валежник и сухостой, мусор, аварийные деревья, а также отремонтировать лестницы.

«Еще один важный момент, от которого зависит здоровье людей — это обработка общественных зон от насекомых и клещей. Все эти работы нам нужно завершить до майских праздников. И лесопарки, которых у нас 22, и почти 200 парков должны отвечать всем необходимым требованиям», — заявил Воробьев.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на еженедельном совещании губернатора с областным правительством и главами городских округов отметил, что в данный момент в регионе завершается подготовка точек торговли и пунктов проката. Летние веранды будут открыты до 1 мая.

Он подчеркнул, что в парках помыли 628 км дорожек и более 42,2 тыс. элементов благоустройства. По словам министра, специалисты удалили свыше 700 аварийных и сухостойных деревьев и привели в порядок почти 480 га газона. Также отремонтированы игровые площадки, парковая мебель и дорожки. Специалисты покрасили ограждения и другие элементы благоустройства. Обновлены и порядка 285 информационных стендов.

Для удобства посетителей, которые приедут в парк на личном транспорте, в праздничные дни и выходные будут работать регулировщики движения. Более того, специалисты обработали от насекомых 105 территорий. Все работы будут завершены к концу месяца.