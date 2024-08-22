Воробьев поблагодарил жителей Власихи за помощь людям в Курской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с главой городского округа Власиха Германом Потапчуком поблагодарил жителей муниципалитета за помощь соотечественникам в Курской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По словам Воробьева, жители Власихи особенно вовлечены в поддержку участников СВО. Также они активно собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области, которые пострадали от агрессии украинской армии.

«Прекрасно, что у нас в каждом городе есть инициативные люди, которые объединяют вокруг себя других для решения актуальных проблем. Передайте от меня слова благодарности жителям Власихи, всем, кто занимается этими добрыми, важными делами от чистого сердца», — сказал Воробьев.

На прошлой неделе была собрана целая тонна гуманитарной помощи жителям пострадавшего региона. Груз регулярно отправляется и на передовую. В нем есть все необходимое для бойцов — продукты, лекарства, маскировочные сети, техника.