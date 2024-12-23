Воробьев поблагодарил за активность волонтеров Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья высоко оценил деятельность волонтеров разных возрастов.

«Хочу поблагодарить наше волонтерское движение, «Движение первых». Это очень неравнодушные, патриотичные дети самых разных возрастов, которые делают очень добрые дела еще в юном возрасте, а кто-то даже в маленьком», — сказал губернатор.

Это всегда вызывает уважение и благодарность, считает Воробьев.

В понедельник, 23 декабря, Андрей Воробьев провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».