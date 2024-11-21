Воробьев поблагодарил участников объединения «Zамаскируем СВОих» в Подмосковье

В мастерской более 250 волонтеров плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, гамаши, «сухой душ», маскировочные накидки и зимние костюмы, которые отправляют бойцам на передовую.

«Я хотел поблагодарить вас за то, что вы делаете! Очень много слышал о вашем дружном коллективе, который Олеся (Черемисина — ред.) собрала и уже продолжительное время возглавляет. Хочу передать вам слова признательности и от себя лично, и от тех подразделений, тех ребят, командиров, которые используют то, что вы производите от чистого сердца», — обратился к волонтерам губернатор.

Воробьев отметил, что в мастерской собрались люди самого разного возраста, в том числе маленькие и молодые. Он добавил, что власти Подмосковья будут поддерживать объединение.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

Каждый день в мастерских, расположенных в Доме офицеров, трудятся около 50 человек. Посылки отсюда доставляют в разные воинские подразделения. За помощью к волонтерам обращаются как сами бойцы и их родственники, так и другие волонтерские группы.

«Когда пришла идея организовать все это, я боялась, что меня не поддержат, люди не придут. Но я так ошибалась! Многие, как и я, очень хотели чем-то помочь», - сказала руководитель объединения «Zамаскируем СВОих» Олеся Черемисина.

Она отметила, что участники объединения производят тактические одеяла, мочалки, стельки, разрабатывают технические средства, например, станок с ножами, который помогает резать ленты на масксети, курируют госпиталь. Дети пишут письма, делают поделки, которые вкладывают в каждое изделие, созданное волонтерами.

Из краснознаменского Дома офицеров на фронт уже доставили более 30 тыс. кв. м масксетей, почти 19,5 тыс. наборов «сухого душа», 900 окопных свечей, около 260 маскировочных накидок, порядка 400 носилок-волокуш, которые помогают с транспортировкой раненых, более тысячи пятиточечников и 6,2 тыс. упаковок сухих завтраков.

Участница движения Татьяна Аверичева отметила, что все, кто работает в мастерской, — близкие по духу люди. Все, что здесь производится, сразу же отправляют на передовую. Сами бойцы иногда навещают волонтеров. Другая участница объединения, 10-летняя Василиса, рассказала, что начала ходить в мастерскую вместе с бабушкой. Вместе они плетут сети.

«Zамаскируем СВОих» сотрудничает с местным отделением «Боевого братства» и волонтерскими организациями «Наш надежный тыл», «Помощь батальону Варяг», «Сила в правде», «Победа будет за нами», «Полевая кухня» и «Зов сердца», через которые в том числе получает запросы на помощь.