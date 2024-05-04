Воробьев поблагодарил руководство семейного центра «Дмитровский»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников и руководство семейного центра «Дмитровский» за работу.

В своем Telegram-канале глава региона отметил, что в центре у ребят по-настоящему уютно и семейно.

«Спасибо руководству и сотрудникам, которые смогли создать такую атмосферу — чувствуется теплота и искренняя поддержка каждого воспитанника». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Ранее Воробьев навестил ребят, воспитывающихся в семейном центре «Дмитровский». Здесь живут свыше 120 человек возрасте от 4 до 23 лет с особенностями физического и интеллектуального развития.