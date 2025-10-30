Воробьев поблагодарил приемные семьи Подмосковья за чуткость к детям

«Я здесь, чтобы сказать слова искренней благодарности вам: и мамам, и папам, и ребятам. В большой семье всегда взаимовыручка и взаимопомощь», — обратился Воробьев к присутствующим в зале на открытии форума приемных семей Подмосковья.

Губернатор отметил, что у него самого большая семья.

«Бывая в семьях, я часто рассказываю про эту культуру, когда старший брат ухаживает совсем за маленькой сестричкой, которую недавно привезли в семью, она даже еще не ходит, а он за ней ухаживает», — рассказал Воробьев.

Также глава региона считает, что это все очень трогательно и по-настоящему.

«Спасибо вам большое», — заключил губернатор.