Воробьев поблагодарил приемные семьи Подмосковья за чуткость к детям
Фото - © Медиасток.рф
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность приемным семьям Подмосковья за заботу и чуткость к детям.
«Я здесь, чтобы сказать слова искренней благодарности вам: и мамам, и папам, и ребятам. В большой семье всегда взаимовыручка и взаимопомощь», — обратился Воробьев к присутствующим в зале на открытии форума приемных семей Подмосковья.
Губернатор отметил, что у него самого большая семья.
«Бывая в семьях, я часто рассказываю про эту культуру, когда старший брат ухаживает совсем за маленькой сестричкой, которую недавно привезли в семью, она даже еще не ходит, а он за ней ухаживает», — рассказал Воробьев.
Также глава региона считает, что это все очень трогательно и по-настоящему.
«Спасибо вам большое», — заключил губернатор.