Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, работающих в Курской области

«Все бригады: хирурги, реаниматологи, наши кареты скорой помощи буквально круглые сутки спасают жизни, помогают. Хочу поблагодарить всех: и врачей, и фельдшеров, и водителей, которые работают сегодня на очень сложной территории, делают это достойно», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор сообщил, что власти Подмосковья продолжают эвакуировать детей из Курской области. Для всех организовали медицинское обслуживание, горячее питание и психологическую помощь.

«Из Дома ребенка Курска везем 63 малыша до 4 лет. Их разместим в семейном центре „Преображение“ в Егорьевске. Еще 21 ребенка с паллиативным статусом доставим в Подольскую детскую больницу. Детей сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона», — заявил Воробьев.