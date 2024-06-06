Воробьев: по биометрии важно разъяснять, как она работает и какие есть риски
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Если есть трудности с внедрением биометрии, если есть обоснования, нужно попридержать ее введение там, где это беспокоит человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор выступил на сессии «Биометрия: мифы, возможности, тренды» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы должны разъяснять, мы должны внимать угрозам, которые слышим», — сказал он.
Воробьев добавил, что безопасность — это базовая потребность.
«Мы должны заботиться друг о друге, о своих близких. Биометрия — это очень эффективный инструмент», — заключил он.