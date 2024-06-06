Воробьев: по биометрии важно разъяснять, как она работает и какие есть риски Общество сегодня в 17:10 Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Если есть трудности с внедрением биометрии, если есть обоснования, нужно попридержать ее введение там, где это беспокоит человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.