Воробьев передал золотую звезду Героя РФ родителям погибшего бойца СВО

Евгению Фадину было всего 27 лет, но он успел выполнять ряд боевых задач в Сирии, а с апреля 2023 года находился в зоне СВО и помогал российским войскам бороться с противником, освобождая родную землю. Фадин командовал группой БПЛА и лично уничтожил более 10 единиц вражеской техники, в том числе танк «Леопард». Погибший боец СВО награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия» и «За укрепление боевого содружества».

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Евгений Фадин погиб в сентябре 2024 года, попав под обстрел ВСУ. Один из снарядов попал в машину, в которой тот находился. Позднее указом президента России Владимира Путина за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Евгению Фадину присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно.

«Большая честь находиться сегодня здесь в присутствии родителей Евгения. Мы знаем, что ваш сын всегда проявлял себя настоящим профессионалом, героем — не только в зоне СВО, но и в других точках. Со своей стороны мы стараемся делать все необходимое, чтобы оказать заботу о тех, кто находится сегодня на передовой, защищает нашу страну. Вечная память вашему сыну, нашему Герою», — сказал Воробьев, обращаясь к родителям Фадина.

Командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант, Герой РФ Сергей Кобылаш также присутствовал на церемонии вручения золотой звезды Героя РФ матери и отцу погибшего бойца СВО.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«В результате умелых действий в условиях, сопряженных с риском для жизни, прапорщику Фадину удалось обеспечить устойчивую и непрерывную работу комплекса беспилотными летательными аппаратами и осуществить своевременную передачу разведывательной информации об объектах противника на командных пунктах. В ходе ведения воздушной разведки были обнаружены и уничтожены огневыми средствами 7 пунктов военного управления, 11 складов, 18 складов вооружения, 3 радиолокационные станции, 3 пусковые установки ЗРК С-300. 7 сентября 2023 года около 12 часов 30 минут расчет подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Рискуя своей жизнью, прапорщик Фадин вывел из-под обстрела автомобиль с комплектом беспилотных летательных аппаратов и личным составом, что не позволило противнику уничтожить новый образец вооружения и сохранить жизнь боевым товарищам, которые были вместе с ним», — сообщил Сергей Кобылаш.

Евгений Фадин был сыном офицера. Его отец Владислав Евгеньевич Фадин — полковник в запасе, в ВС РФ прослужил почти 40 лет. Вместе с супругой Мариной Владимировной он выразил слова благодарности Минобороны за открытие мемориала на территории воинской части.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Евгений был прекрасным сыном, хорошим товарищем для своих друзей, большим профессионалом. Его подвиги будут жить всегда в наших сердцах. Вечная память всем героям, погибшим за нашу великую Родину. Слава России! Победа будет за нами! Хочу выразить слова благодарности от меня лично, от нашей семьи руководству государства, министерства обороны, Воздушно-космических сил, подразделения беспилотной авиации за высочайшую оценку ратной деятельности моего сына в зоне СВО. Отдельное спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву и правительству Московской области за организацию этого мероприятия», — сказал Владислав Фадин.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На церемонии вручения награды Фадина его родителям присутствовали в том числе сослуживцы погибшего бойца. Двое из них чудом выжили, получив серьезные травмы в том обстреле, где погиб житель Подмосковья.

«Евгений был настоящим другом, смелым парнем, сильным духом, любящим Родину, умным, грамотным специалистом. Он проделал очень большую работу на протяжении полугода своей командировки в зону СВО. Золотая звезда им абсолютно заслужена. Жаль только, что вручена она посмертно. После ранения я восстанавливался около полугода — лежал в разных госпиталях, затем проходил реабилитацию дома. Сейчас снова в строю. Возвращаться на фронт не страшно — духом мы никогда не подавали и готовы к выполнению любых задач», — сказал лейтенант Роберт.