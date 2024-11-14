Воробьев ознакомился с продукцией оружейного завода, которую применяют на СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с продукцией оружейного завода, применяемой в зоне СВО. Высокоточные винтовки предприятия, выпускаемые под брендом ORSIS, пользуются большим спросом у силовых структур и ВС РФ, сообщает пресс-служба губернатор и правительства региона.

«Я сегодня приехал на это предприятие, чтобы в лице вашего коллектива, людей, которые здесь работают, поблагодарить весь военно-промышленный комплекс. Как известно, в Московской области расположены очень технологичные, конкурентоспособные, важные для обороноспособности нашей страны предприятия», — сказал Воробьев.

Он добавил, что на заводах трудятся специалисты, которые великолепно знают свое дело. В их числе много молодых ребят, технологов, инженеров, рабочих рук. По словам губернатора, все это имеет принципиально важное значение для обеспечения мира.

Воробьев добавил, что нужно защищать страну, в частности используя самое технологичное оружие. А у завода, который посетил губернатор, высокая репутация. Это можно услышать от признанных специалистов своего дела.

Предприятие в рамках заказа министерства обороны производит изделия военного назначения. Оно укомплектовано современным станочным парком из 60 обрабатывающих центров различного назначения. На предприятии осуществляется полный цикл производства нарезного оружия. Речь идет об изготовлении стволов, затворных групп, спусковых механизмов, лож, а также сборке, проверке и тестовом отстреле готовых изделий.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Полностью прошли государственные испытания высокоточные винтовки с индексом 6В12 и 6В13, сейчас идет процесс постановки на вооружение. Помимо этого производим ряд высокоточных винтовок, которые позволяют стрелять на более дальние расстояния. У нас есть патронный цех, на сегодняшний день сертифицировано несколько калибров — 338, 308, 375, а также 12,7×99 и 12,7×108», — сказал директор по производству завода Максим Байметов.

Он добавил, что на заводе производят нужд армии не только обычные патроны, но и специальные патроны с повышенными возможностями по пробитию целей. Кроме того, изготавливают целую линейку охотничьих и спортивных изделий.

Предприятие ведет научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность по разработке и модернизации современных высокоточных оружейных систем. Оно сотрудничает со специалистами российских НИИ и высших технических учебных заведений в области металлообработки, материаловедения, разработки и проектирования стрелкового оружия. На предприятии работает порядка 150 человек. Оно сотрудничает с местным колледжем, где преподают бывшие сотрудники завода. Студенты проходят практику на предприятии и остаются здесь.

Так, на заводе планирует работать студент Андрей Власов. Его отправили сюда на практику. Сейчас он трудится в должности сборщика-упаковщика. Он и дальше планирует здесь работать, но хочет перейти в станочный цех, поскольку учится по специальности «технолог обрабатывающего производства».