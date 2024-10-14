Воробьев отметил добросовестную работу Трескова на посту вице-губернатора

Игорь Тресков долгое время успешно и добросовестно работал на посту вице-губернатора Подмосковья и продолжает это делать теперь уже на федеральном уровне, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С 1 октября 2024 Тресков стал членом Совета Федерации РФ.

«Есть задачи, которые мы с вами обсуждали, они прикладные. Это касается не только законодательной деятельности, оно само по себе важно и имеет принципиальное значение для нашей работы в регионе, это еще и обсуждение различной актуальной повестки на разных публичных, общественных слушаниях, которые для нас крайне важны», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам главы региона, понимание в том или ином вопросе, в той или иной проблеме на федеральном уровне также открывает нам возможность для подмосковных инициатив как в рамках законов, так и нормативных актов.

«Вы (Тресков — ред.) прошли разные направления, администрировали их управляли, поэтому большая просьба, Игорь Борисович, также не выключаться из работы, что, собственно говоря, вы и делаете уже после назначения и на этих выходных, и я уверен на протяжении всего периода», — добавил губернатор.