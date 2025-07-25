Воробьев: около трети пожаров в этом году обнаружили благодаря камерам с ИИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что леса в Подмосковье занимают около 43% всей территории — почти 2 млн га. Задача властей — эффективно предупреждать и оперативно тушить пожары, особенно в летнее время. По поручению президента сейчас занимаются обводнением торфяников, закупают технику и т. д. В области работает специальная система выявления и противодействия лесным пожарам, которая включает четыре уровня мониторинга: наземное патрулирование, видеомониторинг, авиапатрулирование (в том числе с использованием БПЛА) и космический мониторинг.

«С начала года благодаря „умным“ камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Например, 12 июля в Кривандинском участковом лесничестве Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» выявили и ликвидировано возгорание в километре от деревни Левинская муниципального округа Шатура. 20 специалистов и 10 единиц техники оперативно выехали на тушение пожара.

До этого «умные» камеры зафиксировали возгорание в километре от деревни Анциферово Орехово-Зуевского городского округа. С камеры моментально был отправлен сигнал диспетчеру, а система определила ближайшие к месту силы и средства — 7 человек и 4 единицы техники. Более того, она составила для бригады оптимальный маршрут.

Жителям Подмосковья советуют при обнаружении пожара немедленно звонить в лесную охрану (тел. 8 (800-10) 0-94-00) или экстренные службы по номеру 112. За неосторожное обращение с огнем, которое привело к лесному пожару, предусмотрена ответственность. Для физлиц — до 60 тыс. руб., для юрлиц — до 2 млн руб., для должностных лиц — до 110 тыс. руб. Также есть и уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы.