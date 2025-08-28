Воробьев: около 600 человек пойдут 1 сентября в новую школу в Ступине

Около 600 человек отправятся 1 сентября в новую школу в Ступине. Она войдет в образовательный комплекс СОШ №8, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность объекта и поговорил с учениками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Можно построить красивую, просторную школу со всем необходимым оборудованием, но ключевое — это учителя. И русского языка, и математики — всех профилей. Для нас очень важно, чтобы каждое учреждение во главе с директором было единой командой, которая дает качественное образование. Поэтому я здесь, чтобы сказать, что мы вами очень дорожим. Я рад, что все готово к открытию, школа будет полная. Также ко Дню знаний мы капитально отремонтировали по президентской программе лицей №2», — подчеркнул губернатор Московской области.

Появление трехэтажного учебного корпуса в квартале «Надежда» позволит разгрузить другие учреждения — лицея №1, школы №8 и №5, и ликвидирует вторую смену в округе. Тут создадут 22 класса, семь из которых инженерной направленности.

Для школьников планируют организовать занятия по компьютерному моделированию. Также их планируют обучать робототехнике.