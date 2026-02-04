Воробьев обсудил поддержку бойцов СВО на коллегии прокуратуры Подмосковья

Все, затрагивающее специальную военную операцию, — приоритет. Об этом во время заседания коллегии прокуратуры Московской области заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.

Во время мероприятия подвели итоги деятельности за 2025 год. Также были поставлены задачи на 2026-й.

Одна из ключевых тем, про которую говорили на заседании, — помощь участникам СВО и их близким. В Московской области для них работает 36 региональных мер социальной поддержки: выплаты, обучение, реабилитация, трудоустройство, помощь с газификацией, бесплатный проезд, пакет льгот для детей.

На портале Государственных услуг по одному заявлению можно получить 17 мер поддержки. По ряду вопросов получится обратиться не только в государственный фонд «Защитники Отечества», но и в любой из 218 МФЦ по всей Московской области.

Также в рамках соглашения с Военно-социальным центром поддержку через многофункциональные центры могут получить и действующие военные. Речь идет о 17 услугах Министерства обороны РФ (социальных выплатах мобилизованным, ежемесячные компенсации инвалидам и другие).

«Все, что касается спецоперации, является нашим приоритетом. Особая задача, и об этом часто говорит наш Президент, это работа с семьями бойцов, с теми, кто вернулся из зоны СВО, часть из них проходит реабилитацию, восстановление после ранений. Сегодня семьи обращаются к нам и через фонд «Защитники Отечества», и через МФЦ. Мы сделали так, чтобы людям не нужно было приезжать в центральный офис. Они могут получить ответ на вопрос и решить все, что касается выплат, статуса и т.д. в наших МФЦ», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.