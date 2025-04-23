Воробьев обратил внимание на важность работы информационного центра в Подмосковье

Работа информационного центра Подмосковья важна: нужно видеть и реагировать на все, что касается достижений и перемен в области, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Приятно, что есть программа еще большей автоматизации процессов. Все, что касается обратной связи — это всегда важно. В современном мире мы видим, как мгновенно любая новость в любой точке мира сегодня становится доступной благодаря способам передачи информации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор добавил, что важно видеть и реагировать на все, что касается достижений, перемен и проблем региона.

«У нас, как вы знаете прекрасно, этому принципу посвящено много внимания. Мы предполагаем, что все, что важно, что происходит на территории, все, что беспокоит жителей, мы можем видеть, администрировать, устранять, не допускать», — отметил глава региона.

Губернатор Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.