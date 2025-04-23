Воробьев обозначил важность мероприятий на День Победы в Подмосковье

«Вы знаете, что сегодня ведутся и проводятся большие важные мероприятия. Накануне, в майские праздники, безусловно, количество событий и для наших детей, ветеранов, взрослых будет особенно заметно. Насыщенная повестка», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Он добавил, что в Россию на празднование Победы приедут гости из других стран, что особенно подчеркивает величие и роль наших предков, дедов, прадедов в победе над фашизмом.

Ранее Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.