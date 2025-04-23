Воробьев обозначил важность мероприятий на День Победы в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Мероприятия, посвященные Дню Победы, очень важны для Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Вы знаете, что сегодня ведутся и проводятся большие важные мероприятия. Накануне, в майские праздники, безусловно, количество событий и для наших детей, ветеранов, взрослых будет особенно заметно. Насыщенная повестка», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.
Он добавил, что в Россию на празднование Победы приедут гости из других стран, что особенно подчеркивает величие и роль наших предков, дедов, прадедов в победе над фашизмом.
Ранее Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.
«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.