Воробьев о премии «Мы рядом. Доброе дело»: поступки от сердца нужно поощрять

В Московской области начался прием заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело». Глава региона Андрей Воробьев подчеркнул, что поступки, которые люди делают от сердца, нужно обязательно поощрять, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Ежегодная премия — это уникальная мера поддержки для людей, которые меняют жизнь региона к лучшему. В этом году в особом фокусе были поддержка участников СВО и их семей, работа общественных деятелей и волонтеров.

«У нас в Подмосковье много неравнодушных, чутких людей, которые своими поступками и усердным трудом меняют мир к лучшему. А те дела, которые идут от сердца, нужно обязательно поощрять. Для этого 12 лет назад мы ввели специальную премию. За все время ее лауреатами стали более 13 тыс. человек. В этом году по традиции мы отметим лучших из лучших: наших героев, которые приближают Победу на фронте и в тылу, обеспечивают добрые перемены в регионе, заботятся о тех, кто в этом особенно нуждается», — заявил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что бойцы находятся там, где сложнее всего. Он поблагодарил каждого за готовность помогать, ведь люди не боятся трудностей и продолжают делать добро, являясь примером для всех жителей Московской области.