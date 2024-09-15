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Воробьев: мурал в честь погибшего военкора Еремина увековечил память о герое

На фасаде дома № 9, корпус 2, на улице Луговой в Балашихе открыли мурал в память о погибшем военкоре Семене Еремине, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он напомнил, что военкор жил в этом городе.

«Семен погиб 19 апреля 2023 года в зоне СВО при атаке вражеского FPV-дрона. В тот день он выполнял свой профессиональный долг, освещая события на передовой. Журналисту было 42 года», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, глава государства Владимир Путин посмертно присвоил Еремину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Мужества.

«Знаю, как было важно для семьи — увековечить память о своем герое», — подчеркнул Воробьев.

Он назвал военкора мужественным и смелым человеком, который не боялся ничего и посетил многие горячие точки.

Также глава региона поблагодарил художника Сергея Юракова, который воплотил задумку мурала в жизнь.