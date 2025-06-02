Воробьев: культурные мероприятия и спорт в парках имеют большое значение

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что спортивные и культурные мероприятия в подмосковных парках сегодня имеют принципиально важное значение.

Воробьев отметил, что директора парков — это уже подготовленные люди. Однако это не значит, что больше не к чему стремиться. По его словам, всегда есть моменты, которые нужно совершенствовать.

«По крайней мере, как мне докладывали, и количество малого бизнеса, и различные услуги, спортивные услуги, доступный спорт сегодня мы видим невооруженным глазом, культурные мероприятия — все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Московской области сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.

В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков. С 2021 года по инициативе губернатора в регионе стартовала программа «Парки в лесу», направленная на создание комфортных условий на лесопарковых территориях.