Воробьев: КСП Подмосковья помогает эффективно использовать ресурсы

В Доме правительства Московской области состоялся семинар-совещание, который приурочили к 30-летию со дня образования Контрольно-счетной палаты Подмосковья, рабочее мероприятие открыл губернатор региона Андрей Воробьев, который заявил, что КСП Подмосковья помогает правильно и эффективно использовать ресурсы.

В семинаре-совещании поучаствовали в том числе представители Счетной палаты России и других регионов. Всего — на совещание прибыли представители 15 российских субъектов, которых поприветствовал Воробьев вступительным словом.

«Роль Счетной палаты всем прекрасно известна. Это и цифровизация, и современные подходы, и внимательный анализ ценообразования, новых методик. Безусловно, надзорные функции тоже важны. Приоритетные направления ее работы мы претворяем на нашем региональном уровне, такое партнерство считаем очень важным. Контрольно-счетная палата Московской области помогает использовать ресурсы эффективно, получать максимальную отдачу от бюджетных расходов. Она также способствует формированию сбалансированной бюджетной политики, участвует в законотворчестве, вносит свою лепту в успехи и перемены. Хочу поприветствовать в этом зале представителей 15 регионов, которые к нам приехали. Будет очень приятно узнать о вашем опыте, методиках, подходах. Мы в свою очередь с удовольствием поделимся своими», — сказал Воробьев.

В настоящее время Подмосковье производит большой объем государственных и муниципальных закупок. Федеральная поддержка играет в этом большую роль. Благодаря ней в Подмосковье может реализовать крупные проекты и реализовывать государственные программы, направленные на строительство важных соцобъектов: школ, детских садов, больниц, поликлиник, дорог и прочего.

Контрольно-счетная палата Подмосковья ведет беспристрастный публичный финансовый контроль, и это имеет принципиальное значение для региона. Также она участвует в законодательных инициативах Московской областной Думы, осуществляет экспертизу проектов законов, проводит аудит в сфере закупок и многое другое.

Глава региона подчеркнул важность цифровизации государственных процессов, которые удалось осуществить благодаря КСП Подмосковья. Благодаря этому работу всех заказчиков и поставщиков можно проконтролировать с помощью Портала исполнения контрактов Московской области.

«Мы считаем, что все новое, современное, в том числе Портал исполнения контрактов, который внедрил Виктор Владимирович Королихин (председатель Контрольно-счетной палаты Московской области. — Ред.) с коллегами, заслуживает большого внимания. И цифровое сопровождение госпрограмм, а значит, и нацпроектов, имеет принципиально важное значение. Благодаря этому видим, как реализуются те или иные программы, и таким образом их исполнение идет в более высоком темпе», — отметил Воробьев.

Губернатор поздравил КСП Подмосковья с юбилеем. Он вручил областные награды руководителям, аудиторам и представителям инспекторского состава контрольно-счетных органов.

Глава КСП Подмосковья Виктор Королихин удостоен Ордена Преподобного Сергия Радонежского. По предложениям КСП внесены изменения в 660 законодательных и нормативных правовых актов, даны заключения более чем по 200 законопроектам.

«30 лет назад было принято решение о создании контрольного подразделения при Московской областной думе. За это время мы активно развивались и стали уже самостоятельным государственным органом, наделенным большим объемом полномочий. Взаимодействие с исполнительной властью, Мособлдумой дает синергетический эффект для выработки системных решений. Только за последние 10 лет Контрольно-счетная палата Московской области проверила объем средств на общую сумму более 2 трлн руб. Но главная наша задача — все-таки не выявить нарушения, а найти проблемы, которые сдерживают развитие региона. Сегодня нам важно сделать акцент на сообщения жителей, которые ежедневно в автоматизированном режиме обрабатываются на портале „Добродел“. Туда любой человек может написать жалобу, обращение по волнующим его вопросам. Мы ведем аналитику, и самые острые проблемы включаем в план проверок. Отдельное внимание уделяем цифровизации, что очень облегчает нашу работу. Сейчас у нас есть доступ ко всем информационным системам Московской области. Теперь по отдельным направлениям мы можем не выходить на объект, а получать всю информацию из электронных источников», — сказал председатель Контрольно-счетной палаты Московской области Виктор Королихин.