Воробьев: каждый год в Подмосковье улучшаются показатели образования

В Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе Съезда учителей Подмосковья.

«Мы сегодня здесь, и я, в частности, для того, чтобы поблагодарить вас, каждого директора, учителя, воспитателя», — сказал Воробьев.

По его словам, улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.