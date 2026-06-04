Воробьев: камеры и ИИ позволяют следить за соблюдением чистоты в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что цифровизация в сфере чистоты в Подмосковье помогла лучше контролировать уборку дворов и вывоз мусора.

«В Московской области у нас есть видеонаблюдение, где стандартизирована по семи критериям территория чистоты. То есть мы видим, как убираются двор, мусор, а искусственный интеллект дает результат по этим большим данным», — сказал Воробьев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам губернатора, еще ИИ может анализировать работу регионального оператора, который забирает скопившийся мусор, или работу управляющей компании, которая отвечает за содержание дворов.

«Мы считаем, что эти примеры можно смело тиражировать, что и делает ряд регионов», — заключил Воробьев.

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