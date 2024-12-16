Воробьев: информационный блок Подмосковья должен отвечать на все вопросы жителей

Политический и информационные блоки правительства должны быть в состоянии оперативно реагировать на запросы жителей и быть в состоянии решать их проблемы, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году у нас больше коллективных обращений. Понятно, что современные средства информации и связи позволяют это делать в удобном формате и эскалировать на очень высокие уровни. Это значит, что наш политический и информационный блок должны очень внимательно вместе с территориями обслуживать все запросы, которые мы получаем. Подмосковье растет, жизнь кипит, а значит проблем и обращений будет заметное количество. Наши с вами задача обеспечить перемены там, где люди испытывают дискомфорт», — заявил Воробьев входе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.