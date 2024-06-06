Воробьев: госуслуги в Подмосковье стараются делать максимально проактивными

Власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона оценил уровень цифровизации. Воробьев возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Коммуникации, связи и цифровая экономика». Он считает, что сегодня цифровизация живет безраздельно с обществом. Она принесла в жизнь человека удобство.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

Он подчеркнул, что соответствующие выплаты приходят без необходимости заполнения бумаг и другой «волокиты». По мнению губернатора Подмосковья, все это очень важные детали жизни человека.

«Цифра все очень меняет, становится удобно. Поэтому мы на Госсовете с коллегами из регионов, вместе с правительством стараемся максимально внедрить сервисы, которые экономят время, деньги, бумагу. Мы считаем, что это правильно и очень важно сейчас», — заключил глава Московской области.