Воробьев: для лауреатов премии «Мы рядом» помощь стала делом жизни

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что лауреаты премии «Мы рядом. Доброе дело» — это люди, которые посвятили себя помощи и поддержке других.

«Сегодня вручили нашу традиционную премию „Мы рядом. Доброе дело“ людям, для которых помощь и поддержка стали делом жизни», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

18 декабря наградили участников и ветеранов СВО, волонтеров, медиков, активистов — тех, кто рядом и на передовой, и в тылу, кто помогает вернувшимся с фронта, берет на себя ответственность, чье сердце не знает равнодушия.

Лауреаты

Премией наградили погибшего участника СВО Руслана Григорьева. Он переехал в Подмосковье из Лисичанска в 2017 году. В 2022 году его дядя погиб в результате обстрела ВСУ, тогда Руслан отправился на фронт добровольцем. Он служил старшим механиком-водителем танкового батальона. Получил тяжелые ожоги после подрыва, но прошел реабилитацию и вернулся на фронт.

26 февраля этого года произошла атака дронов ВСУ. Руслан погиб в возрасте 42 лет. Его дочь Маша в этом году пошла в первый класс, в ее школе в память об отце установили «Парту Героя». Награду в номинации «Герои на службе» вручили жене бойца Оксане.

В 2023 году Татьяна Бояринова потеряла сына Максима — он погиб на передовой, а вскоре после этого ее муж Евгений Александрович скончался от онкозаболевания. Татьяна Михайловна не сломалась и вместе с единомышленницами открыла швейную мастерскую. Она сшила для бойцов более 500 противодроновых одеял, более 200 плащей и пятиточечников, окопных подушек, спальников. Для госпиталей — рубашки на липучках, сапожки для аппаратов Илизарова, противопролежневые подушки. Сослуживцы сына до сих пор помогают ей.

Дмитрий и Алена Нарыжные разработали уникальный «Рюкзак жизни» — комплект средств первой помощи для раненых. Идея возникла, когда Дмитрий был тяжело ранен и проходил реабилитацию. В июле 2024 года, в день рождения Алены, она узнала о гибели Дмитрия. В тот момент она собирала очередную партию рюкзаков. На руках у нее остался их 4-месячный сын.

