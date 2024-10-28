Воробьев: большая соцпрограмма для детей в школах имеет особое значение

Особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор Московской области подчеркнул, что власти региона максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.