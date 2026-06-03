Воробьев: более 70 общественных пространств обустроят в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье продолжают благоустраивать общественные пространства. В 2026 году обновят еще более 70 таких территорий, а также 56 малых скверов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере МАКС .

Он напомнил, что еще несколько лет назад в регионе было 24 благоустроенных парка. Сейчас их уже 219. В Подмосковье почти везде есть современные парки, скверы и лесопарки.

«Мы стремимся к тому, чтобы рядом с каждым домом были места, где можно гулять с детьми, заниматься спортом, отдыхать всей семьей», — отметил глава региона в традиционном обращении к жителям.

Специалисты уже обновили мемориальную площадь с «Зениткой» в Лобне и набережную у Стахановского озера в Электрогорске. Эти объекты уже открыли. В июне подойдет к концу благоустройство проспекта Победы в Ступине, сквера «Блюдечко» в Коломне, улицы Октября в Реутове и сквера «Заводской» в Ликино-Дулеве.

В регионе продолжается реализация программы «Парки в лесу», которую поддержал президент. В этом году появится еще 13 лесопарков. Среди них — «Волхонка» и «Лечищево».

В августе завершится благоустройство Вишняковского лесопарка в Балашихе, в сентябре — «Массовки» в Дедовске и «Восьмидорожья» в Раменском.

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