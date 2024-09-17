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Более 5,8 тыс. детей пошли в школы и детсады в Волоколамском округе в 2024 году

Во время рабочей встречи губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и врип главы Волоколамского округа Наталья Козлова обсудили тему образования. Так, в этом году в округе в школы и детские сады пошли более 5,8 тыс. детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Отмечается, что к работе приступили также девять новых педагогов. Учителям предоставляются как региональные меры поддержки, так и муниципальные.

«Например, дали служебные квартиры двум педагогам. Кроме того, решили вдвое повысить сумму возмещения за найм жилья — раньше было 10 тысяч рублей, а сейчас 20 тысяч», — сказала Козлова.

В округе есть 9 образовательных комплексов и школа-интернат. Все они полностью укомплектованы кадрами.

Козлова отметила также, что все большие школы в округе отремонтировали. В этом году выделили из местного бюджета средства на сельские школы и тоже привели их в порядок в течение лета.

В 2025 году запланировано обновить дошкольное отделение № 5 ВСОШ № 2 и общежитие Красногорского колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», - отметил Воробьев.