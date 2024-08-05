Воробьев: более 1700 пешеходных переходов подготовят у школ и детсадов Подмосковья

Свыше 1,7 тыс. пешеходных переходов подготовят возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года в Подмосковье. Работы по обустройству переходов должны завершить к 25 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день из 1,7 тыс. пешеходных переходов у учреждений образования оборудованы более 1,1 тыс. Очень важно обеспечить безопасность детей, которые в сентябре пойдут в школы и детсады.

Все пешеходные переходы должны соответствовать ряду требований: иметь «лежачие полицейские»; дорожные знаки «Пешеходный переход», «Осторожно дети», «Искусственная неровность», «Ограничение максимальной скорости»; дублирующую разметку; тротуары; ограждение; светофор и освещение.

В настоящее время в нормативное состояние привели 1 125 пешеходных переходов. Еще на 482 объектах предстоит восстановить разметку и знаки, а на 122 – завершить капитальные работы. Так, всего ко Дню знаний подготовят 1 729 пешеходных переходов у школ и детсадов.

Помимо этого, во всех муниципалитетах дополнительно обследуют пешеходных переходов вблизи детсадов. В Подмосковье с прошлого года применяют новые решения по обеспечению безопасности при пересечении проезжей части. Около 87 учреждений образования появились «Умные пешеходные переходы», а возле 104 - переходы с проекционной подсветкой.

Зампред правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик отметил, что принцип действия «Умных пешеходных переходов» следующий: когда человек к нему подходит, загораются сигнальные фонари на знаках и включается подсветка.

Он добавил, что во втором случае происходит проецирование разметки для обеспечения видимости пешеходного перехода ночью и в любую погоду. Главный смысл работы таких объектов - дополнительная безопасность пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал глава региона.