Воробьев 8 Марта вручил государственные и областные награды женщинам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел торжественную церемонию награждения женщин региона, приуроченную к Международному женскому дню. Государственные и региональные награды получили представительницы разных сфер деятельности, чей труд и вклад в развитие Подмосковья был особо отмечен, об этом Воробьев рассказал в своем канале в MAX .

Среди награжденных — Инна Данильченко, которая в одиночку растит 11 детей. Женщина потеряла супруга Сергея Николаевича — он погиб в Курской области во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Андрей Воробьев по поручению главы государства вручил ей высшую награду — звание «Мать-героиня».

Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоилась Ольга Серова. Она возглавляет Московский областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе, имеет степень доктора медицинских наук и звание профессора. Медицинское учреждение под ее руководством специализируется на ведении наиболее тяжелых случаев беременности и родов.

Четыре представительницы Союза женщин России получили благодарственные письма от главы государства. Награды вручили Марине Веремеенко, Нине Широковой, Галине Скробовой-Кошкиной и Нине Серегиной. Женщины занимаются социальной работой: оказывают помощь многодетным семьям и родителям детей с инвалидностью, участвуют в гуманитарных акциях и поддерживают военнослужащих. Кроме того, активистки создают условия для объединения женщин и воплощения их инициатив в жизнь.

Актриса Екатерина Орлова удостоена звания «Заслуженный артист Московской области». На сцене Театра юного зрителя в городе Королеве она работает уже 23 года. За это время в ее творческой копилке появилось свыше 30 ролей.

«Дорогие наши женщины, в жизни и в работе многое держится на вас, на вашей любви к делу, к семье, к людям. Вы — источник вдохновения и сил для родных и близких. Отдельные слова признательности женам и матерям наших защитников. Ваша любовь — это настоящий источник силы для тех, кто оберегает наше спокойствие», — сказал Воробьев.

