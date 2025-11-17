Воробьев: 76 млн человек посетили парки и лесопарки Подмосковья с начала года

Подмосковные парки и лесопарки пользуются особой популярностью. С начала года их посетили 76 млн человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

1 декабря стартует зимний сезон. Специалисты уже осмотрели парки, оценили состояние уборочной техники, инвентаря и готовность персонала к новому сезону. В этом году в парках Подмосковья пройдет 700 спортивных и около 100 культурных мероприятий.

«В этом году в парках мы подготовим 45 катков — 5 из них новые, 62 лыжный трассы, 42 тюбинговые горки, 58 резиденций Деда Мороза, 145 новогодних елок и 74 зоны теплого очага», — добавил Воробьев в Telegram-канале.

В парках работают 309 точек питания. Зимой там функционируют 114 кафе и ресторанов, 8 из которых новые, 54 ярмарки, а также 141 фуд-трак и киоск.

Воробьев отметил, что зимой в парках можно погулять по заснеженным аллеям, посмотреть ледовые спектакли, вкусно перекусить или забронировать сеанс на катке через приложение «Мое Подмосковье» (скачать можно в App Store и Google Play).

