Воробьев: 11,5 тыс человек обратились в филиал «Защитники Отечества» за год

Подмосковному филиалу госфонда «Защитники Отечества» в Красногорске исполнился один год, за это время туда обратились свыше 11,5 тыс. человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сотрудники фонда решили более 15 тыс. вопросов, а персональные помощники обработали более 5,8 тыс. обращений. К каждому человеку, к каждой семье — индивидуальный подход», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил председателя госфонда Анну Цивилеву, руководителя регионального отделения Ольгу Ермакову и ее команду за неравнодушие и желание помочь.

Воробьев подчеркнул, что все услуги оказываются по принципу «одного окна», без беготни и бумажной волокиты.

«У нас также есть и выездные специалисты — сотрудники МФЦ, юристы, соцработники и медики, психотерапевты», — перечислил глава региона.

По его словам, чаще всего бойцы и их близкие обращались в фонд по вопросам получения удостоверения ветерана боевых действий, выплат за участие в СВО, реабилитации.

Губернатор также напомнил, что подмосковное отделение располагается по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, 4, корп. 1, в БЦ «Кубик». Телефон: +7 (498) 602-00-23.