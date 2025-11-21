Воркаут-площадку открыли в пос Усады Ступина по проекту инициативного бюджетирования

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских накануне встретился с жителями поселка Усады и оценил новую воркаут-площадку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во встрече с сельчанами также приняли участие представители депутатского корпуса и общественной палаты округа.

Воркаут площадью 150 кв. м благоустроен в рамках инициативного бюджетирования. Площадка оборудована специализированным противоударным покрытием, тренажерами на разные группы мышц, рукоходом, спортивным комплексом-воркаут, а также установлены скамейка и урна.

«В этом году в нашем округе реализуется 13 проектов инициативного бюджетирования. В 2024-м мы при поддержке областного депутата Андрея Голубева создали здесь сквер. В этом году решили продолжить благоустройство — территория позволяет. Инициативная группа жителей вышла с предложением построить воркаут. Мы поддержали жителей. Вместе прошли все необходимые для победы проекта этапы. Надеюсь, на данной территории будут еще реализованы инициативы сельчан — здесь дружные активные жители», — рассказала заместитель главы округа Елена Генералова.

Участники встречи обсудили ремонт стадиона в поселке, работу котельной, установленной в прошлом году. Как отмечают жители, тепло в дома поступает исправно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.