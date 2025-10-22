Вопросы жителей села Филисово решили во время встречи с главой округа

В ходе беседы сельчане задавали вопросы, касающиеся зимнего содержания дорог, обустройства дренажных канав, уличного освещения.

Как отметили жители, село растет, и одной контейнерной площадки уже маловато. На встрече было принято решение увеличить количество контейнеров на существующей площадке и установить еще одну на другом конце села.

«У жителей есть вопросы по электроснабжению села. Потребности в мощностях растут вместе с населенным пунктом. Также очень актуален вопрос газификации», — рассказал староста села Сергей Селиверстов.

«Чтобы детально проработать эти важные темы, организуем встречу инициативной группы с Россетями и Мособлгазом», — ответил Николай Прилуцкий.

В следующем году в Филисове будут установлены навигационные указатели, чтобы скорая помощь, пожарные легко ориентировались в улицах и не тратили время на поиск нужного адреса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.