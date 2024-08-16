Вопросы жителей деревень Егорьевска помогают решить на выездных приемах администрации

В егорьевской деревне Старое прошла встреча с населением в формате выездной администрации. Жители смогли задать вопросы главе городского округа Дмитрию Викулову, его заместителям, профильным службам и ведомствам, депутату Московской областной думы Максиму Коркину, а также представителям Егорьевской больницы, окружного управления социального развития № 10 и Мосэнергосбыта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также в работе выездной администрации в деревне Старое приняли участие начальник управления коммунальной инфраструктуры и нормирования министерства ЖКХ Московской области Павел Кузнецов и заведующий отделом ремонта дорог управления ремонта и содержания автомобильных дорог Дмитрий Крылов.



Жителей волновали вопросы ремонта дорог деревни Старое, уличного освещения на террриториях бывшего аграрного колледжа, оформления недвижимости в собственность, меры противопожарной безопасности, организация подъезда к многоквартирным домам, капитального ремонта и завершение проекта по дегазации на КПО «Восток».



Дмитрий Крылов рассказал жителям о том, что поток большегрузных машин по дороге деревни Старое станет меньше после завершения в следующем году ремонтных работ на мосту в деревне Макшеево. В настоящее время на нескольких участках дороги произведен ямочный ремонт, в ближайших планах — установка видеокамеры для предотвращения превышения скорости большегрузными машинами. Также в деревне необходим ремонт участка коллектора. Администрация округа поднимает этот вопрос в министерстве ЖКХ региона для последующего включения этого объекта в государственную программу. По словам главы городского округа Дмитрия Викулова, все вопросы жителей были зафиксированы, взяты на контроль, а впоследствии будут распределены по профильным службам и ведомствам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.