Вопросы цифровой гигиены обсудили в аппарате омбудсмена Подмосковья Фаевской

В рамках правового просвещения в аппарате подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской состоялся семинар, посвященный цифровой гигиене. Спикером выступила представитель АО «Крибрум» Анна Хворикова. В вебинаре приняли участие сотрудники аппарата и члены Молодежного совета при уполномоченном. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Рада приветствовать всех на нашем первом из цикла семинаров о правах человека в цифровом измерении. Считаю эту тему важной и актуальной, поскольку мы живем в то время, когда цифровизация — это неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому важно в этой теме разбираться, а это значит нужны встречи с экспертами, которые расскажут о цифровой гигиене, о том, как обезопасить себя и свои данные», — поприветствовала участников встречи Ирина Фаевская.

Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся информационной безопасности, а также разобрали какие бывают виды манипуляций в интернет пространстве и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.